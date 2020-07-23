الزمالك يواجه طلائع الجيش الأربعاء المقبل بملعب برج العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على خوض مباراته الودية الرابعة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل بعد الغائها بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا للمهاجم عمرو جمال.





ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة مساء الأربعاء على أرضية ملعب استاد الجيش الجديد بمدينة برج العرب.





ويختتم الزمالك معسكره المغلق اليوم بمباراة بيراميدز التي ستقام في تمام الخامسة مساء اليوم الخميس في ثاني وديات الفريق ضمن استعداداته لخوض منافسات نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.



