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ديني

عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: موجودة إلى أن يأذن الله

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:33 م
عبلة الكحلاوي عن
عبلة الكحلاوي عن شائعة وفاتها: موجودة إلى أن يأذن الله
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محمود ضاحي
ظهرت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية رئيس جمعية الباقيات الصالحات خلال بث مباشر على صفحة جمعية الباقيات الصالحات، للحديث عن فضل العشر الأوائل من شهر ذى الحجة.

وقالت الدكتوره عبلة الكحلاوي، إن العشر الأول من شهر ذى الحجة علينا أن نبداها بالفاتحة وندعو الله أن يرتضينا ويصطفينا للمقامات العندية والدرجات القربية والأحوال الوهبية والخلافة المحمدية والوراثة النبوية والنيابة الأحمدية ويدخلنا في دوائر المقربين ويرزقنا المحبة الخالصة والمعرفة الخاصة والعبودية المحضة ويرفعنا الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويجعلنا من أهل التمكين وأن الله يفتح لنا كل الأبواب ويزيح غلظ الحجاب ويسقينا من أحلى وأعذب شراب ويدخلنا في دوائر الأحباب.
 
وأوضحت الكحلاوي عبر صفحة الباقيات الصالحات على الفيسبوك :" في هذه  الأيام المباركة علينا أن ندعو الله أن يقضي لنا كل الحوائج وينيلنا الرغائب ويحقق لنا المواهب ويعطينا المطالب ويحلينا بالجمال والكمال ويجعل قلوبنا محلا لنظرته ومحبته وتجلياته وهباته ويقر بنا عين مشايخنا وأجدادنا وأسلافنا والحبيب الأعظم ، ويمن علينا بالرضوان الأكبر والقبول وتحقيق السول والمأمول ويجمع لنا كل الخيرات والبركات والأسرار والأنوار ويحفظنا في سلفنا ويحفظ سلفنا فينا وينفع بنا الأمة والعوالم كلها ويجعلنا من أبرك الأمة على الأمة وأنفع الأمة بالأمة ويبعد عنا كل هم وغم وقاطع ومانع وحاجز ويديم فرحتنا وسرورنا وبهجتنا ويجعل ذلك كله به وبحبيبه ، ويقينا شر النفوس والأهواء  والأعداء .

وفي نهاية الفيديو ردت الدكتورة عبلة الكحلاوي على شائعات وفاتها أنها موجودة إلى أن ياذن الله تعالى. 


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