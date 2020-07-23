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تعليم

برتوكول تعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء جامعة الفيوم ومركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:43 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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نبيل أبو السعود
وافق مجلس جامعة الفيوم على بروتوكول التعاون بين كلا من مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومركز تطوير نظم الامتحانات؛ والذي تضمن إدراج برامج تدريبية جديدة ضمن الخطة التدريبية لمركز تنمية القدرات وهي (التصحيح الإلكتروني Electronic correction - الاختبارات الالكترونية On line - exam).


وأشار د. وليد علي خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إلى أن هذه البرامج التدريبية الجديدة ستكون من الدورات الأساسية للترقي ومن الشهادات المقررة لمتطلبات الترقي.

وأضاف الدكتور حلمي البنداري، مدير مركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، أن هذه الدورات ستعقد بمعامل ووحدات مركز تطوير نظم الامتحانات بإشراف وتنسيق من مركز تنمية القدرات وذلك لإكساب المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مهارات عملية وتطبيقية على كيفية استخدام النظم الحديثة في التقويم.
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