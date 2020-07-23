رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

وكان قد نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".





وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي الفيديو:‏ قريبا.





وجاءت التعليقات كالآتي :





كلنا مستنيين

منور الدنيا

من اجمل الشخصيات في الدنيا





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يذكر ان عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".





ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.