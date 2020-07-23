رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

تخطى الفنان عاصي الحلاني حاجز الـ100 ألف مشاهدة بكليب رجعتيني لبدايتي الذي طرحه أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
الكليب من كلمات : عبير ابو اسماعيل، الحان : حسان عيسى، توزيع : عمر صباغ، ماسترينغ : محمد المقهور.
وكان قد نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".
وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي الفيديو: قريبا.
وجاءت التعليقات كالآتي :
كلنا مستنيين
منور الدنيا
من اجمل الشخصيات في الدنيا
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يذكر ان عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".
ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.