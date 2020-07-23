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فن

رجعتيني لبدايتي لـ عاصي الحلاني يتخطى الـ 100 ألف مشاهدة

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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سعيد فراج
تخطى الفنان عاصي الحلاني حاجز الـ100 ألف مشاهدة بكليب رجعتيني لبدايتي الذي طرحه أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب.


الكليب من كلمات : عبير ابو اسماعيل، الحان : حسان عيسى، توزيع : عمر صباغ،  ماسترينغ : محمد المقهور.


وكان قد نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام".



وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي  الفيديو:‏ قريبا.



وجاءت التعليقات كالآتي :


كلنا مستنيين 

منور الدنيا 

من اجمل الشخصيات في الدنيا 



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يذكر ان عاصي الحلاني نشر أغنية "بيكفي إنك أردني"، التي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".



ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.


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