هيدي كرم: ابني بيخاف على زعلى مش بيخاف مني.. فيديو





واضافت هيدى كرم، خلال حوارها ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E ": "ابنك ممكن يبقى جاى من برا متضايق من موقف معين، ويرد عليكى رد ميصحش يتكلم بيه، لازم اراعى انه بنى آدم، وارد يكون مضغوط واسيبه لما يهدى".







وأشارت نهال عنبر ، إلى أن كل ست لابد وأن تتعامل بهدوء وحكمة لتدير العلاقة بشكل صحيح، ومن الأفضل عدم تدخل طرف تالت فى المشكلة طالما الوضع لا يستدعى ذلك.











