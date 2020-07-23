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توك شو

هيدي كرم: ابني بيخاف على زعلى مش بيخاف مني.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:33 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة هيدى كرم، إن الابن لابد ان يخاف على زعل والدته، ولا يخاف منها، لافتة إلى أن الابن لو خاف من أمه وهو صغير عندما يكبر ويصبح  رجلا "هيبطل يخاف".


واضافت هيدى كرم، خلال حوارها ببرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E ": "ابنك ممكن يبقى جاى من برا متضايق من موقف معين، ويرد عليكى رد ميصحش يتكلم بيه، لازم اراعى انه بنى آدم، وارد يكون مضغوط واسيبه لما يهدى".


وأشارت نهال عنبر ، إلى أن كل ست لابد وأن تتعامل بهدوء وحكمة لتدير العلاقة بشكل صحيح، ومن الأفضل عدم تدخل طرف تالت فى المشكلة طالما الوضع لا يستدعى ذلك.



وتابعت نهال عنبر، أنه إذا كان الخلاف بسيطا بين الازواج فيمكن حله فى المنزل، دون أن تغضب الزوجة وتذهب الى منزل أهلها خاصة وأن كان هناك أولاد بينهما.
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