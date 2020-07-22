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توك شو

هيدي كرم تكشف سر وزنها المثالي .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:57 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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ريهام فيكتور
قالت الفنانة هيدى كرم ، إنه من الممكن أن نأكل كل ما نشتهيه من المكرونات والفراخ والرقاق والمحشى وغيره ولكن بكميات محدودة للحفاظ على شكلنا وصحتنا.


واضافت هيدى كرم  ، خلال تقديمها لبرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E " ، أن وجبة الغدا لابد وأن تكون صنف واحد فقط ، وتقليل كميات السمنة والزيوت بالطعام أثناء طهيه.


وأوضحت هيدى كرم ، أننا كثيرا ما نخلق مبررات لأنفسنا حتى نستمتع بأكل طعام أكثر بدون تخطيط لحياة صحية .


وتابعت الاعلامية شيريهان أبو الحسن من جانبها أن هناك بعض الاسر المقتدرة تطبخ أكثر من صنف على السفرة ، ولا تهتم بفكرة الصحة أو الوزن الزائد ، لافتا الى ان الحفاظ على الصحة يترتب عليه وزن مثالى.
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