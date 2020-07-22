هيدي كرم تكشف سر وزنها المثالي .. فيديو









واضافت هيدى كرم ، خلال تقديمها لبرنامج ، " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E " ، أن وجبة الغدا لابد وأن تكون صنف واحد فقط ، وتقليل كميات السمنة والزيوت بالطعام أثناء طهيه.









وأوضحت هيدى كرم ، أننا كثيرا ما نخلق مبررات لأنفسنا حتى نستمتع بأكل طعام أكثر بدون تخطيط لحياة صحية .









وتابعت الاعلامية شيريهان أبو الحسن من جانبها أن هناك بعض الاسر المقتدرة تطبخ أكثر من صنف على السفرة ، ولا تهتم بفكرة الصحة أو الوزن الزائد ، لافتا الى ان الحفاظ على الصحة يترتب عليه وزن مثالى.

قالت الفنانة هيدى كرم ، إنه من الممكن أن نأكل كل ما نشتهيه من المكرونات والفراخ والرقاق والمحشى وغيره ولكن بكميات محدودة للحفاظ على شكلنا وصحتنا.