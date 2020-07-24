طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل حفاظا على استثمارات الدولة التى يتم إنفاقها لإنشاء شبكة الطرق التى تعد بوابة لانطلاق الاستثمار وشرايين حياة للمساحات غير المستغلة فى مصر والتى وجه بها رئيس الجمهورية منذ أن تولى المسئولية وأصبحت واقعا معاصرا يمثل طفرة حقيقية فى شبكة الطرق.





وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نظرا لزيادة الكثافة المرورية على هذا الطريق الصحراوى الهام الذى يربط محافظات صعيد مصر بالقاهرة ومقام عليه عدد كبير من المشروعات الصناعية الثقيلة، فقد أصبح من الضرورى إضافة حارتين للنقل الثقيل بالمواصفات الفنية الخاصة بالحمولات الزائدة للنقل الثقيل، التى تتسبب فى إتلاف طبقة الأسفلت بشكل سريع تكرر خلال الأعوام الأخيرة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة فى ترميم الطرق وإعادة تأهيلها، وذلك لمنع استنزاف المال العام.





ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.





وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.