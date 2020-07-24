طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل حفاظا على استثمارات الدولة التى يتم إنفاقها لإنشاء شبكة الطرق التى تعد بوابة لانطلاق الاستثمار وشرايين حياة للمساحات غير المستغلة فى مصر والتى وجه بها رئيس الجمهورية منذ أن تولى المسئولية وأصبحت واقعا معاصرا يمثل طفرة حقيقية فى شبكة الطرق.
وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نظرا لزيادة الكثافة المرورية على هذا الطريق الصحراوى الهام الذى يربط محافظات صعيد مصر بالقاهرة ومقام عليه عدد كبير من المشروعات الصناعية الثقيلة، فقد أصبح من الضرورى إضافة حارتين للنقل الثقيل بالمواصفات الفنية الخاصة بالحمولات الزائدة للنقل الثقيل، التى تتسبب فى إتلاف طبقة الأسفلت بشكل سريع تكرر خلال الأعوام الأخيرة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة فى ترميم الطرق وإعادة تأهيلها، وذلك لمنع استنزاف المال العام.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.