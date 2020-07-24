AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:01 ص
الطريق الصحراوى الشرقى
الطريق الصحراوى الشرقى
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير النقل بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل حفاظا على استثمارات الدولة التى يتم إنفاقها لإنشاء شبكة الطرق التى تعد بوابة لانطلاق الاستثمار وشرايين حياة للمساحات غير المستغلة فى مصر والتى وجه بها رئيس الجمهورية منذ أن تولى المسئولية وأصبحت واقعا معاصرا يمثل طفرة حقيقية فى شبكة الطرق.

وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نظرا لزيادة الكثافة المرورية على هذا الطريق الصحراوى الهام الذى يربط محافظات صعيد مصر بالقاهرة ومقام عليه عدد كبير من المشروعات الصناعية الثقيلة، فقد أصبح من الضرورى إضافة حارتين للنقل الثقيل بالمواصفات الفنية الخاصة بالحمولات الزائدة للنقل الثقيل، التى تتسبب فى إتلاف طبقة الأسفلت بشكل سريع تكرر خلال الأعوام الأخيرة على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة فى ترميم الطرق وإعادة تأهيلها، وذلك لمنع استنزاف المال العام.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وإضافة حارتين للنقل الثقيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة بأسوان.. 14 عملا صناعيا و9 كباري.. وأهم المحاور التي يتم تنفيذها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب

بعد موافقته على إرسال عناصر قتالية خارج الحدود.. رفع الجلسة العامة للبرلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة فى سمالوط بالمنيا

ترشيحاتنا

توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

خاص.. سموحة يكشف حقيقة إلغاء ودية الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم

الزمالك يحصل على توقيع رجب بكار.. والأهلي يتدخل لإفساد الصفقة

إنجي علي تتألق في جلسة تصوير بالساحل .. صور

AdvertisementS

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

انخفاض كبير .. الصحة تعلن تفاصيل وفيات كورونا اليوم

السودان: تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة.. تفاصيل

وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر

أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو

لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر.. مشروع قانون الإيجار القديم يصل البرلمان

توقعات بوصول جرام الذهب عيار 21 إلى ألف جنيه خلال أسبوع

مصرع شاب على يد زميله أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب حساب مشاريب 10 جنيهات بالمحلة

حال تقاعس صاحب العقار.. التنمية المحلية تنصح ملاك الشقق والعقارات المخالفة بالتوجه للنيابة

دبابير مميتة تقتل طفل وتصيب جدته بإصابات خطيرة أثناء تقطعهم النخل..صور

خبير أوبئة يكشف سر تراجع الإصابات والوفيات بكورونا.. ومتى نصل إلى الصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا..ميجان ماركل تصر على إقامة احتفال بعيد ميلادها وتفرض شرطا على ضيوفها

منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع غادة عادل .. صور

تنقل فيروس كورونا.. تحذيرات خطيرة من الكمامات المزودة بفلتر.. فيديو