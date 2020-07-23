إصابات كورونا في أمريكا تتخطى الـ 4 ملايين حالة

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة تجاوز الـ 4 ملايين حالة.





ووفقًا لإحصائيات رويترز، فإن إصابات كورونا في أمريكا تجاوز 4 ملايين بعد تسجيل مليون حالة في 16 يومًا.





وتحتل أمريكا الدولة الأولى عالميًا في إصابات ووفيات كورونا، تليها البرازيل بقرابة النصف بأكثر من مليوني إصابة وأكثر من 81 ألف وفاة تليها الهند ثم روسيا فجنوب إفريقيا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء الماضي، إن جائحة فيروس كورونا، ستزداد سوءًا على الأرجح قبل أن تتحسن.





وجاءت تصريحاته في أول مؤتمر صحفي له يقدمه في البيت الأبيض عن فيروس كورونا، منذ أبريل الماضي، ناصحا المواطنين بارتداء الكمامات والابتعاد عن أماكن التجمعات.