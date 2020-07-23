البرلمان الأوروبي يصوت على خطة الانعاش الاقتصادي من فيروس كورونا

بدأ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، المصادقة على خطة الإنعاش من كورونا، بحسب ما ذكرت قناة العربية.





وشرع النواب الأوروبيون في التصويت بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها قادة دول الاتحاد الأوروبي للتعافي من فيروس كورونا.





وتشهد الجلسة أيضا التصويت على الميزانية الأوروبية للسنوات السبع المقبلة، بحسب ما ذكرت قناة يورو نيوز.





ولفتت القناة إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي دافعوا أمام النواب عن الاتفاق الذي توصلوا إليه خلال قمتهم، غير أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وجهت انتقادات إلى الاقتطاعات في الميزانية الطويلة الأمل للاتحاد.