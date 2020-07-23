AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع مياه الشرب عن محطة العباسة بالشرقية.. تعرف علي السبب

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أعلنت محافظة الشرقية قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيقاف العمل في محطة مياه الشرب المرشحة بالعباسة  اليوم الخميس ٢٣ / ٧ /٢٠٢٠  لمده ٤ ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعه ٢ صباح غدا الجمعة.


وأضافت المحافظة في بيانها انه سوف يتم إجراء أعمال الصيانه بعنبر الطلمبات ، مما يترتب عليه ضعف وإنقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد.

اقرأ ايضا:

مياة الشرب: انقطاع الخدمة عن 11 منطقة بشبرا الخيمة غدا


وتهيب المحافظة بالمواطنين  تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع  وحتي استئناف عمل المحطة مرة اخرى وعودة المياه  لمركز ومدينة أبو حماد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا .. قطع المياه عن شبين القناطر

قطع المياه 4 ساعات عن أبو الغيط بالقناطر بسبب أعمال الصيانة

ترشيحاتنا

من الساحل .. محمد رمضان يشعل إنستجرام بأحدث صورة له

احذر .. حالة واحدة تنقل فيروس كورونا في حمامات السباحة .. تفاصيل

السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على الحل السياسي للأزمة الليبية

مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات بومبيو بشراء الصين له

صدى البلد داخل منزل آخر الضباط الأحرار فى القليوبية.. الحسينى أبو عرب تاريخ من عطاء لم ينقطع.. ووهب حياته للعمل الخيرى.. فيديو وصور

غضب محمود علاء وإلقاء زجاجات المياه بعد طرده من المباراة الودية أمام بيراميدز.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل