قطع مياه الشرب عن محطة العباسة بالشرقية.. تعرف علي السبب

أعلنت محافظة الشرقية قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيقاف العمل في محطة مياه الشرب المرشحة بالعباسة اليوم الخميس ٢٣ / ٧ /٢٠٢٠ لمده ٤ ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعه ٢ صباح غدا الجمعة.





وأضافت المحافظة في بيانها انه سوف يتم إجراء أعمال الصيانه بعنبر الطلمبات ، مما يترتب عليه ضعف وإنقطاع المياه عن مركز ومدينة أبو حماد.

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وتهيب المحافظة بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع وحتي استئناف عمل المحطة مرة اخرى وعودة المياه لمركز ومدينة أبو حماد.