تشكيل لجنة عليا وغرفة عمليات استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2020 بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7235 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسته للاشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 بنطاق المحافظة.





واوضح غراب أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها كلٍ من : الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد ، واللواء مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والعميد المستشار العسكري للمحافظة ، ومديري مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية ، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ ومديري إدارات ( الشؤون المالية والإدارية – الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات – الموارد البشرية - الشؤون القانونية - الأزمات والكوارث - العلاقات العامة - المكتب الفني والمتابعة الميدانية - الوحدات المحلية - اللجان والمؤتمرات - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار - المتحدث الإعلامي لمحافظة الشرقية .









ولفت أن اللجنة منوط بها تذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتخابية وتيسير كافة الإحتياجات المطلوبة .









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كما قرر المحافظ تشكيل لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لمعاونة اللجنه العليا بالمحافظة برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي وعضوية كلٍ من مأمور ( مركز – قسم الشرطة المختص ) و نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء و سكرتيري المركز ومديرى الإدارات التعليمية والصحية والوحدات المحلية والأزمات والكوارث ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز، لتقوم هذه اللجنة بمعاونة اللجنة العليا في الإعداد والتجهيز لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لسير العملية الإنتخابية أولًا بأول .









وقرر محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية لمتابعة سير العملية الإنتخابية والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ .









كما قرر المحافظ تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها ومساكن المبيت لأعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الإنتخابية ، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.