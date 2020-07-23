محافظ الشرقية: لم نصدر قرارا بفتح مراكز الدروس الخصوصية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه لم يصدر قرارًا بفتح مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتي تم غلقها تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وغلق السناتر التعليمية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد منعًا لتجمعات الطلاب وحرصًا على سلامتهم والإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة الفيروس.





وأضاف المحافظ أن مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تمثل خطرًا على العملية التعليمية وتنقص من قيمتها، فضلًا عن ماتحمله لأولياء الأمور من أعباء مالية وإجتماعية.

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أكد محافظ الشرقية أن غلق المراكز وسناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة الماضية تمثل خطوة جادة نحو الإستمرار في مكافحة الدروس الخصوصية لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية والإلتزام داخل المدارس وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور .





كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التراخيص الممنوحة لمراكز الخدمات التعليمية (دورات - لغات - خدمات انترنت) بنطاق المحافظة والتأكد من إستصدار التراخيص الممنوحة لها مع الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لتوفير أقصي درجات الحماية والأمان للمترددين عليها.





واشار محافظ الشرقية انه يأتي ذلك تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.