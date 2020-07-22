دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور

دون اهتمام او اكتراث بحياة المواطنين وبالرغم من الخطورة الشديدة التي تهدد حياة أهالي قري الحوض الطويل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب عدم وجود إنارة علي طريق النعامنه بني هلال المار بقرية الحوض الطويل وكثرة الحفر والمطبات به.





إستغاثات عديدة أطلقها أهالي قرية الحوض الطويل التابعة للوحدة المحلية بقرية بني هلال بمركز منيا القمح ولكن دون جدوي مما أدي الي زيادة الوضع سوءا ووقوع العديد من الحوادث علي الطريق .

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أكد "أحمد جمال" أحد أهالي القرية في إستغاثته التي أطلقها أهالي قرية الحوض الطويل عبر موقع "صدي البلد" ان أهالي القرية تقدموا بالعديد من الشكاوي الي محمد المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح والي مسئولي الوحدة المحلية بقرية بني هلال ولكن دون استجابة.





وأضاف "جمال" أن هذا الطريق يسبب العديد من المشاكل ويشهد وقوع حوادث متكررة واخرها مصرع سيده اثناء مرورها بمكينة ري دون اهتمام او استجابة من جانب المسئولين بالوحدة المحلية او مجلس المدينة.





وناشد أهالي قرية الحوض الطويل وجميع المنتفعين والمارة علي الطريق وخاصة لانه يربط بين مركز الزقازيق ومنيا القمح ومدينة العاشر من رمضان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولي شركة الكهرباء بضرورة اضاءة الطريق حفاظا علي صحة المواطنين.





وناشد الأهالي المسئولين بمجلس مدينة منيا القمح بضرورة إنارة طريق منيا القمح بلبيس أمام قرية الحوض الطويل ووضع اللوحات الفسفورية بالدورانات الخطيرة بسبب كثرة الحوادث علي الطريق ورحمة بهم وبأطفالهم.