AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي -أحمد النشوقي
دون اهتمام او اكتراث بحياة المواطنين وبالرغم من الخطورة الشديدة التي تهدد حياة أهالي قري الحوض الطويل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بسبب عدم وجود إنارة علي طريق النعامنه بني هلال المار بقرية الحوض الطويل وكثرة الحفر والمطبات به.

إستغاثات عديدة أطلقها أهالي قرية الحوض الطويل التابعة للوحدة المحلية بقرية بني هلال بمركز منيا القمح ولكن دون جدوي مما أدي الي زيادة الوضع سوءا ووقوع العديد من الحوادث علي الطريق .
أقرأ ايضا:
أكد "أحمد جمال" أحد أهالي القرية في إستغاثته التي أطلقها أهالي قرية الحوض الطويل عبر موقع "صدي البلد" ان أهالي القرية تقدموا بالعديد من الشكاوي الي محمد المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح والي مسئولي الوحدة المحلية بقرية بني هلال ولكن دون استجابة.

وأضاف "جمال" أن هذا الطريق يسبب العديد من المشاكل ويشهد وقوع  حوادث متكررة واخرها مصرع سيده اثناء مرورها بمكينة ري دون اهتمام او استجابة من جانب المسئولين بالوحدة المحلية او مجلس المدينة.

وناشد أهالي قرية الحوض الطويل وجميع المنتفعين والمارة علي الطريق وخاصة لانه يربط بين مركز الزقازيق ومنيا القمح ومدينة العاشر من رمضان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومسئولي شركة الكهرباء بضرورة اضاءة الطريق حفاظا علي صحة المواطنين.

وناشد الأهالي المسئولين بمجلس مدينة منيا القمح بضرورة إنارة طريق منيا القمح بلبيس أمام قرية الحوض الطويل ووضع اللوحات الفسفورية بالدورانات الخطيرة بسبب كثرة الحوادث علي الطريق ورحمة بهم وبأطفالهم.


وأضاف الأهالي في مناشدتهم أنه تشهد تلك المنطقة العديد من حوادث السرقة بالإكراه بالطريق الواصل بين بني هلال وقرية النعامنة والمار بقرية الحوض الطويل بسبب عدم وجود إضاءة علي الطريق مما يعرض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر.
دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور
دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور
دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور
دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور
دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع عاملين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالطريق الإقليمي ببلبيس

غرق طفل فى بحر مويس بالشرقية .. صور

أهالي قرية كوم جابر بقنا للمسئولين: الكوبري آيل للسقوط والأعمدة غير مضاءة

بمربعات التباعد والكمامة.. أهالي سنهوا بالشرقية يعيدون الحياة لسوق القرية

بسبب الظلام ودوران خطر.. مصرع سيدة في اصطدام سيارة ملاكي بماكينة ري بطريق منيا القمح بلبيس.. فيديو وصور

أهالى قرية القبلى قمولا بالأقصر يستغيثون من تهالك أسلاك أعمدة الإنارة

ترشيحاتنا

التعليم تعلن نتيجة تصحيح عينة تفاضل الثانوية العامة.. اليوم

نساء صنعن أسطورة ماسبيرو.. أشهر ماما في تاريخ التليفزيون.. وصاحبة لقاءات السادات

قبل بدء المباريات.. 28 حالة إصابة تهدد عودة الدوري

بسبب فيفى عبده .. الجمهور يبحث عن سمير صبرى

جت لحظة الموت.. وزارة الداخلية تنشر فيديو للموقف الأمني لعملية اختطاف تاجر ذهب في 24 ساعة

حكايات من زمان فات.. سر برقية أنقذت سراج منير من الأسر فى ألمانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية