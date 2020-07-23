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محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لتفقد احتياجات المحطات

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:51 م
مياه الشرب بالإسكندرية:
مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية
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أحمد بسيوني
تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، رافع برج العرب الساحلي لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوي الضغوط وتقديم خدمة أفضل لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام (RO)، حيث تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.


كما تابع جابر أعمال إحلال وتجديد خط "12" بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه بشارع المشير.


وأفاد بأن حالة المياه جيدة ولا يوجد أي شكوى من ضعف أو انقطاع المياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القري السياحية بالساحل الشمالي مما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة.


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وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقي جميع الشكاوى؛ علاوة علي تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأي أمر طارئ.


وطالب جابر بضرورة ترشيد استهلاك المياه ونحن على مشارف قدوم عيد الأضحى المبارك، موصيًا ربات البيوت وأصحاب المجازر بتقنين إهدار كميات المياه أثناء القيام بالأعمال المنزلية أو ذبح الأضاحي.


وأضاف بأنه سيتفقد خلال الأسبوع المقبل محطات وروافع شرق ووسط وجنوب الإسكندرية، مشددا على قيادات الشركة بضرورة استثمار الوقت وأيضا جميع الطاقات البشرية الكامنة بجميع القطاعات لتخطي التحديات الراهنة.


وقال جابر إن ما نواجهه من تحديات يستلزم تكاتف جميع قوي الشركة ومواصلة ساعات العمل ليلا ونهارا لتخطي حدوث أية أزمات في ظل الظروف الراهنة.


وأشاد في نهاية جولته بجهد العاملين الدؤوب متمنيا للجميع قدوم عيد الأضحى المبارك بالخير والتقدم والازدهار على سائر الأمة المصرية الحبيبة.


من جهتها، قالت المهندسة مريم خميس، رئيس قطاع إنتاج وتوزيع غرب الإسكندرية، إننا مستمرون في عملنا دون توقف طوال أيام الأسبوع وحتى في العطلات الرسمية لضمان استمرار قيام هذا المرفق الحيوي بدوره الخدمي علي النحو المطلوب.


تأتي هذه الجولات للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات على الطبيعة بمدينة برج العرب تأهبا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
استعدادا لعيد الأضحى.. مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لتفقد احتياجات المحطات
استعدادا لعيد الأضحى.. مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لتفقد احتياجات المحطات
استعدادا لعيد الأضحى.. مياه الشرب بالإسكندرية: تكثيف الجولات الميدانية لتفقد احتياجات المحطات
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