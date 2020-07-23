AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صالح جمعة يهنئ محمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:26 م
صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ صالح جمعة  لاعب النادي الأهلي، صديقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر صالح جمعة صورة لـ صلاح عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا: "الف مبروك يا اخي". 


واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهى الانتظار.. لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

مبروك أخي.. أول تعليق من تريزيجيه على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

علم مصر منور.. إنجي علاء تهنئ محمد صلاح بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

هاني رمزي يعلق على صعود محمد صلاح لمنصة التتويج بعلم مصر

الملك المصري.. أحمد السعدني يحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

قضية مصيرية.. الرئيس العراقي: نقف إلى جانب مصر لحماية حقوقها في مياه النيل

المحكمة الرياضية الدولية تخطر الأهلي بانتهاء قضية البرازيلي هندريك

ماكرون يطالب بتحرك أوروبي لوقف انتهاكات تركيا.. فيديو

شاهد.. لافتة نادي القرن تزين ملعب الأهلي الجديد

أمير الكويت يصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

الذهب يسجل ارتفاعا جديدا بمنتصف تعاملات اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مبهج.. رانيا منصور تجذب متابعيها بإطلالة صيفية

للرجال والنساء.. 5 حيل تزيد ثبات وقوة البارفان

هوس الشهرة على السوشيال ميديا يهدد فتاة عشرينية بالسجن.. اعرف الحكاية