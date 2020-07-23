صالح جمعة يهنئ محمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

هنأ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، صديقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ونشر صالح جمعة صورة لـ صلاح عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام وعلق عليها قائلا: "الف مبروك يا اخي".









واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.













وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.



