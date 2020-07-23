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تعليم

طلاب الجامعات: واجهتنا تحديات بالعام الدراسي.. والتعلم عن بعد تجربة ممتازة

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:28 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال اسلام شكري طالب بكلية تجارة جامعة عين شمس ان تطبيق التعلم عن بعد جاء في وقت قصير، لذلك واجهتهم تحديات كثيرة في بداية الأمر، منها كيفية تلقي المحاضرات وغيرها من المشاكل التكنولوجية، مشيرا إلى ان الكلية قامت بدور كبير لتوصيل المحاضرات للطلاب.

ومن جانبه أضاف أشرف نصر طالب لكلية التجارة جامعة القاهرة ان التعلم عن بعد اثبت ان مصر بها كوادر عظيمة تستطيع تحقيق انجازات في اوقات قصيرة حيث تلقينا المحاضرات في وقت قصير جدا ولكن كانت تواجهنا تحديديات تكنولوجية ولكن كانت تجربة ممتازة تعلمنا منها الكثير .

وفي سياق متصل قال الطالب عمرو عيد ان استمرار التعلم عن بعد بالجامعات سيوفر الكثير من المال والجهد للطلاب ولكن لا يمكن الاستغناء عن التعليم المباشر ولكن لابد من تقليله في المرحلة المقبلة وتحسين جودة التحديدات التكنولوجية التي واجهتنا .

وأكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان المحن تصنع المعجزات وظهر ذلك في تحويل التعليم التقليدي الي تعليم عن بعد في وقت قياسي مع توفير كل السبل لتوصيل المحاضرات للطلاب في مواعيدها وتعليم المدرسين كيفية رفع المحاضرات.

وأشار استاذ علم الاجتماع إلى ان التعليم عن بعد اثبت نجاحه بدرجة كبيرة مما يعكس الاداء النشط لوزارة التعليم العالي وايضا الجامعات المصرية التي قامت بمجهود كبير للحفاظ علي منظومة التعليم .
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