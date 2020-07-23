بكري: قرار منح الرئيس صلاحيات إرسال قوات خارج الحدود أصاب تركيا بالهلع.. فيديو





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن رئيس مجلس النواب اشار إلى أن هناك جلسة مهمة تعقب الجلسة التى تم عقدها في الصباح.









وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن أعضاء المجلس كانوا على يقين بأن تلك الجلسة ستكون بخصوص خطاب الرئيس السيسي بتفويض ارسال قوات عسكرية خارج حدود البلاد.









واشار بكري إلى ان كلمات أعضاء المجلس كانت تعبر عن الإصطفاف الوطني، مؤكدا أنه تم مناقشة محضر جلسة الدفاع الوطني وتم الموافقة على التفويض بالإجماع.







