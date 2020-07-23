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بكري: قرار منح الرئيس صلاحيات إرسال قوات خارج الحدود أصاب تركيا بالهلع.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:19 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
قال الإعلامي مصطفى بكري إن جلسة مجلس النواب حول ليبيا كانت سرية، بحضور عدد كبير من النواب بما يقرب من 510 نواب، وكانت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.


وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن رئيس مجلس النواب اشار إلى أن هناك جلسة مهمة تعقب الجلسة التى تم عقدها في الصباح.


وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن أعضاء المجلس كانوا على يقين بأن تلك الجلسة ستكون بخصوص خطاب الرئيس السيسي بتفويض ارسال قوات عسكرية خارج حدود البلاد. 


واشار بكري إلى ان كلمات أعضاء المجلس كانت تعبر عن الإصطفاف الوطني، مؤكدا أنه تم مناقشة محضر جلسة الدفاع الوطني وتم الموافقة على التفويض بالإجماع. 


ولفت مقدم برنامج حقائق وأسرار إلى أن قرار التفويض منح رئيس الجمهورية الصلاحيات لإرسال قوات خارج الحدود وأصاب تركيا بحالة من الهلع.
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