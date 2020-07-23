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مرأة

دراسة: الرجل الأصلع أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:26 م
الرجل الأصلع أكثر
الرجل الأصلع أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة وفقا لموقع "timesofindia"، أن الرجل الأصلع هو الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.


وقال الأطباء وفقا للدراسة إن الصلع عامل قوي يزيد من فرص الإصابة بالامراض بشكل عام، والفيروسات التاجية بشكل خاص.


أجريت الدراسة بعد وفاة الدكتور فرانك جابرين، وهو أول طبيب أمريكى توفى بسبب فيروس كورونا فى الولايات المتحدة، والذى كان يعاني من الصلع.


وبعد وفاته أجري عليه بحث علمي وكانت النتيجة أن الصلع كان سببا واضحا للإصابة بعدوى كورونا.


ومن ناحية أخرى كشفت الدراسة أن الرجال بشكل عام هم أكثر الفئات عرضة للوفاة بالفيروس.


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