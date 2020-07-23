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أخبار العالم

الأزمة الليبية.. الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على حكومة الوفاق

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:16 م
فايز السراج
فايز السراج
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القسم الخارجي
قالت مصادر دبلوماسية ألمانية في تصريحات لـ"العربية"، إن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على حكومة الوفاق الليبية ورئيسها فايز السراج.

وتساند أنقرة القوات الموالية لحكومة "الوفاق" المدعومة من قِبلها، بإرسال المرتزقة السوريين والصواريخ والطائرات إلى ليبيا.

وأكدت عدة دول ضرورة الحل السياسي والسلمي في ليبيا، ووقف إطلاق النار بها.

وبحث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، هاتفيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأوضاع في البلاد ودعم سيادتها.

ووفقًا لبيان صادر من السفارة الأمريكية، بحث نورلاند مع صالح دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وشدد السفير على رفض بلاده لجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسره الأمم المتحدة.
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