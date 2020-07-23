AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عواد يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:32 م
عواد
عواد
Advertisements
مصطفى كرم
ساند محمد عواد حارس مرمي تأدب الزمالك صديقه حمدي فتحي لاعب الأهلي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

ونشر عواد عبر حسابه بإنستجرام صوره لـ حمدي فتحي وعلق عليها قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي". 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.


وخضع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بجانب عزل أي لاعب تظهر عليه أي أعراض.

وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة.

وسيتم عمل مسحة جديدة للاعبي الفريق بالكامل بعد الاختلاط به على مدار الأيام الماضية في التدريبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل استئناف التدريبات .. مسحات طبية للاعبي الإنتاج الحربي

سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي مصر المقاصة

سلبية عينات مسحة كورونا الأولى للاعبي المقاصة

أحمد فتحي ينعى والدة خالد الدرندلي

طبيب الزمالك: الخطأ وارد في سلبية المسحة الطبية الخاصة بـ عواد

للتأكد من تعافيه.. محمد عواد يجري مسحة كورونا الثالثة

ترشيحاتنا

مدرب عام الزمالك: تجربة بيراميدز أفادت الفريق بشكل كبير.. فيديو

فرحة العيد.. تفاصيل صرف معاشات أغسطس «إعرف موعدك على حسب مرتبك»

رغم غلق الشواطئ.. التفاصيل الكاملة لغرق 4 أشخاص داخل شاطئ بالإسكندرية

اِعرف سبب تدخل طبيب الزمالك قبل نزول شيكابالا ملعب مواجهة بيراميدز

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

رسميا.. لوكا زيدان يرحل عن ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار صور منة عرفة.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

بالفوسفوري الجرئ .. جوهرة تبرز أنوثتها فى إطلالة لافتة

بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج