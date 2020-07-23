محمد عواد يوجه رسالة لـ حمدي فتحي بعد إصابته بفيروس كورونا

ساند محمد عواد حارس مرمي تأدب الزمالك صديقه حمدي فتحي لاعب الأهلي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشر عواد عبر حسابه بإنستجرام صوره لـ حمدي فتحي وعلق عليها قائلا "الف سلامة عليك يا حبيبي".





وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.









وخضع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بجانب عزل أي لاعب تظهر عليه أي أعراض.





وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة.



