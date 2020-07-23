أودينيزي يؤجل تتويج يوفنتوس ويسقطه بهدفين خارج أرضه ..فيديو

وفي الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، أطلق المدافع دي ليخت تسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أصحاب الأرض.









وجاء هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد عدة تمريرات رائعة وصلت الكرة لكين سيما على الجانب الأيسر، فأرسل اللاعب تمريرة عرضية قابلها نيستوروفسكي المندفع من الخلف برأسية من الوضع طائرًا، مرت الكرة على يمين الحارس تشيزني داخل الشباك.







