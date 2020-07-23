أودينيزي يؤجل تتويج يوفنتوس ويسقطه بهدفين خارج أرضه ..فيديو

هزم فريق أودينيزي ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الجولة رقم 35 من مسابقة الدوري الإيطالي، ليؤجل تتويج السيدة العجوز بلقب الكالشيو.
وفي الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول، أطلق المدافع دي ليخت تسديدة صاروخية بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك أصحاب الأرض.
وجاء هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد عدة تمريرات رائعة وصلت الكرة لكين سيما على الجانب الأيسر، فأرسل اللاعب تمريرة عرضية قابلها نيستوروفسكي المندفع من الخلف برأسية من الوضع طائرًا، مرت الكرة على يمين الحارس تشيزني داخل الشباك.
ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل سيكو فوفانا هدف الفوز لصالح أودينيزي بعدما تلاعب بدفاع اليوفي.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي بـ 80 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 16 بـ 36 نقطة.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، لاتسيو مع كالياري في تمام العاشرة إلا ربعا مساء.