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أخبار العالم

بعد اقتراب مقاتلة منها.. مطار بيروت: إصابات طفيفة بين ركاب الطائرة الإيرانية

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:47 م
إصابات طفيفة بين
إصابات طفيفة بين ركاب الطائرة الإيرانية
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شيماء مصطفى
قال مدير مطار بيروت لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جميع ركاب الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان الإيراني خرجوا منها، وهناك بعض الإصابات الطفيفة بينهم.

وكان ناشطون إيرانيون تداولوا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر صراخ ركاب على متن طائرة إيرانية تابعة لشركة ماهان الإيرانية، بعد اقتراب مقاتلة إسرائيلية منها وإجبارها على الهبوط في بيروت.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الواقعة تسببت في وفاة أحد المسافرين على متن الطائرة، فيما نفت إسرائيل اقتراب أي من مقاتلاتها من الطائرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة أمريكية وليست إسرائيلية، فيما اشارت تقارير أخرى إلى أن الطائرة من طراز إف 15، وهي الطائرة التي تمتلكها إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت بأن مقاتلات إسرائيلية قامت بمضايقة طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان في الأجواء اللبنانية.

وأشارت إلى أن الواقعة تسببت في إصابة بعض الركاب بسبب الهبوط الإضطراري لطائرة ماهان في مطار بيروت الدولي. وأوضحت وكالة رويترز أن المقاتلة الإسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري.
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