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رياضة

نشرة الرياضة.. إصابة حمدي فتحي بكورونا.. تغريم محمود علاء.. كتاب جديد في حياة محمد صلاح

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:53 م
نشرة الرياضه من صدى
نشرة الرياضه من صدى البلد
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صدي البلد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية ، وجاءت كالآتي:

عادت الاندية المصرية للتدريبات من فترة ليست بالطويلة بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب فيروس كورونا المستجد بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم و مجلس الوزراء.

أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن مصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبي الزمالك يخوضان تدريبات تأهيلية بشكل تدريجي لحين الاطمئنان عليهما قبل تحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية.

حقق فريق بيراميدز الفوز علي منافسه الزمالك بنتيجة هدف دون رد في المباراة الودية التى اقيمت بينهما علي ملعب برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدورى الممتاز . 

قرر مسؤولو نادي الزمالك تغريم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم 200 ألف جنيه وذلك بعد اعتراضه علي طرده في المباراة الودية أمام بيراميدز اليوم . 

غضب محمود علاء مدافع نادي الزمالك بعد طرده من اللقاء الودي أمام فريق بيراميدز استعدادا لعودة منافسات الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا. 


بدأ المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، في قراءة كتاب جديد، ويبدو أنه يركز على كلمات مميزة تمنحه دفعة للأمام لتحقيق كل ما هو افضل.

كشف فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة عن حقيقة الغاء مباراة فريقه امام النادي الأهلي الودية المقرر ان تقام استعداداََ لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.

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