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رئيس مصايف الإسكندرية: على وسائل الإعلام توعية المواطنين بغلق الشواطئ العامة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:27 م
الشواطئ العامة
الشواطئ العامة
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حمزة شعيب
ناشد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وسائل الإعلام أن تركز على أن الشواطئ العامة مغلقة بقرار من الحكومة وأنه لا يوجد أي وسائل إنقاذ بها، موضحًا أن الإدارة لاحظت أن حوادث الغرق فى الفترة الأخيرة كانت لأشخاص من خارج محافظة الإسكندرية.

وأضاف "رشاد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرقى شاطئ الصفا خالفوا قرار الحكومة بمنع ارتياد الشواطئ العامة، مشيرًا إلى أن موقع الحادث يبعد أقل من كيلو متر من شاطئ النخيل الذى شهد فاجعة غرق قبل ذلك.

وتابع رشاد: "غرقى شاطئ الصفا من عائلة واحدة فتاة 19 عاما تم استخراج جثمانها، وشقيقها 15 سنة استخرجنا جثمانه أيضًا، وجار البحث عن الشقيق الأكبر 30 سنة، وابن خالتهم 23 سنة، وجميعهم من القاهرة"، مشددًا على أن هناك سوء تصرف لبعض المواطنين رغم المناشدة والحملات واللافتات وتعليق الخدمات على الشواطئ.. "نتمنى أن يكون هناك وعى أكثر لدى المواطنين".
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