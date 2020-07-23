أجرينا اتصالا بأمين الأمم المتحدة.. أول تعليق رسمي لـ إيران بشأن اعتراض طائرة ماهان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تفاصيل واقعة طائرة الركاب التابعة لشركة ماهان قيد التحقيق، وفقًا لـ"العربية".





وأضافت الخارجية الإيرانية أنه بعد استكمال المعلومات سنتخذ الإجراءات السياسية والقانونية.





ولفتت إلى إجرائها اتصالا مع أمين عام الأمم المتحدة بشأن موضوع الطائرة.





أصبح هناك تضارب في التصريحات بشأن المقاتلة التي اقتربت من طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة ماهان الإيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.





وذكرت مصادر بالطيران المدني السوري، أن طيرانا يعتقد أنه تابع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف ما جعل الطيار يضطر للانخفاض بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.









وأضافت المصادر إن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران ومتوجهة إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف، مشيرة إلى أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت.









فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلات إسرائيلية ضايقت واقتربت من طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان في الأجواء اللبنانية.









وأشارت إلى أن الواقعة تسببت في إصابة بعض الركاب بسبب الهبوط الإضطراري لطائرة ماهان في مطار بيروت الدولي. فيما ذكرت وكالة إرنا أن الواقعة تسببت في وفاة أحد المسافرين.









وأفادت وكالة رويترز بأن المقاتلة الإسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، فيما نفت تل أبيب اقتراب أي من مقاتلاتها من الطائرة.









وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة أمريكية وليست إسرائيلية، فيما اشارت تقارير أخرى إلى أن الطائرة من طراز إف 15، وهي الطائرة التي تمتلكها إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.





وحسب "العربية"، قال قبطان الطائرة الإيرانية، إن مقاتتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة الركاب.