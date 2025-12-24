القبض على المتهم بالتعدي على عامل بسلاح أبيض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض وإصابته بكفر الشيخ.

القبض على المتهم بالتعدى على عامل بسلاح أبيض بكفر الشيخ

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 نوفمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة البرلس من (ممرض – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (عامل) بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول أولوية المرور حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة والأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.