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فن

ولهان لـ راشد الماجد تتجاوز 6 ملايين مشاهدة

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:24 م
راشد الماجد - ولهان
راشد الماجد - ولهان
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سعيد فراج
حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، 6 ملايين و291 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الجاري. 


وتقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك". 


ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".


أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
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