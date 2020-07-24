زكي الألفي: أردوغان يحارب بـ"الوكالة" عن حكومة الوفاق الليبية.. فيديو

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس التركي أردوغان يحارب بالوكالة عن حكومة الوفاق الليبية، ويرسل العناصر الإرهابية والمرتزقة للمشاركة في هذه الحرب.









وأضاف "الألفي" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا بلغ عددهم بحسب بعض الإحصائيات 15 ألف مرتزق.









وتابع أن أعمال القتال التي تحدث في ليبيا تمضي في إطار حرب العصابات، وهو ما يطلق عليه الحرب الهجين.









ونوه إلى أن قرار نشر قوات مصرية خارج حدود البلاد رسالة واضحة وصريحة لأردوغان وكافة الجهات الخارجية التي يمكن أن تتواجد داخل ليبيا ويمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.