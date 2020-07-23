AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبدالله المغازي: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن التدخل التركي في ليبيا ضعيف

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:53 م
التدخل التركي في
التدخل التركي في ليبيا
Advertisements
حمزة شعيب
قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فرنسا أكدت على منع وجود تركيا في ليبيا وطالبت بفرض عقوبات.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كنت أتمنى اصطفاف الدول العربية لحماية أمنها القومي وعدم انشقاق بعض الدول عن الصف العربي في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفتيت المنطقة.

أضاف، كان يجب على جميع الدول العربية أن تتوحد تحت مظلة جامعة الدول العربية وتقف لردع التغول التركي في ليبيا وسوريا والعراق، لافتا أن موقف الاتحاد الأوروبي  بشأن التدخل التركي في ليبيا ضعيف، يجب الضغط على إيطاليا من الجانب الاقتصادي للمطالبة بفرض عقوبات على تركيا.

نوه إلى أن الدفاع عن الأمن القومي المصري خط  أحمر وحق مشروع للدفاع عنه، لافتا أن مناورة حسم 202 كانت في موضعها الصحيح ورسالة قوية وواضحة لأعداء الوطن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"المصريين الأحرار" يستنكر التدخل السافر لميليشيات تركيا في أرض ليبيا

عكاشة: مصر لديها القدرات الكاملة لحماية أمنها القومي.. والنشاط التركي بليبيا يقوض جهود الحل

خالد عكاشة: مصر لديها القدرات الكاملة والجاهزة لحماية أمنها القومي.. والنشاط التركي في ليبيا يقوض الجهود الأممية للحل

مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي وصف العدوان التركي على ليبيا بالغزو

عبدالله المغازي: النظام التركي في مرحلة حرجة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.. فيديو

وزيرة الدفاع الألماني: موقف الاتحاد الأوروبي حول ليبيا ضعيف

ترشيحاتنا

خليط 3 فواكه .. أقوى مشروب لتقوية المناعة وزيادة فيتامين c

انتبهي .. كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها

التموين: شراء الكمامات اختياريًا.. ونريد رفع مستوى سعادة المواطنين

مدرب عام الزمالك: تجربة بيراميدز أفادت الفريق بشكل كبير.. فيديو

وداعا للتساقط والهيشان والتجاعيد.. هاني الناظر يقدم العلاجات الكاملة لمشاكل الشعر

واجهنا الرمال المتحركة| رئيس العلمين الجديدة: أساسات الأبراج 60 مترا تحت سطح البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا