عبدالله المغازي: موقف الاتحاد الأوروبي بشأن التدخل التركي في ليبيا ضعيف

قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فرنسا أكدت على منع وجود تركيا في ليبيا وطالبت بفرض عقوبات.





وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، كنت أتمنى اصطفاف الدول العربية لحماية أمنها القومي وعدم انشقاق بعض الدول عن الصف العربي في ظل مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفتيت المنطقة.





أضاف، كان يجب على جميع الدول العربية أن تتوحد تحت مظلة جامعة الدول العربية وتقف لردع التغول التركي في ليبيا وسوريا والعراق، لافتا أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن التدخل التركي في ليبيا ضعيف، يجب الضغط على إيطاليا من الجانب الاقتصادي للمطالبة بفرض عقوبات على تركيا.





نوه إلى أن الدفاع عن الأمن القومي المصري خط أحمر وحق مشروع للدفاع عنه، لافتا أن مناورة حسم 202 كانت في موضعها الصحيح ورسالة قوية وواضحة لأعداء الوطن.