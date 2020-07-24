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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم الجمعة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الجمعة 24 يوليو 2020.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 21 و22.50 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 28 و28.50 جنيه، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 38.50 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 18 إلى 18.50 جنيه.

وتراوح سعر الكتكوت الابيض بين 7.50 و9 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 27 و28 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 38 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 32 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 24.50 جنيه.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم  16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
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