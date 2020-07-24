بعنوان مصر ترعب العالم.. مدونون عرب يشيدون بالجيش المصرى وإنجازات الرئيس ..فيديو





حيث قال شاب مغربي على قناته الرسمية على اليوتيوب على المشاريع المستقبلية التي ستطرحها حكومة جمهورية مصر العربية الفترة القادمة أن الرئيس قام بإنجازات لم يفكر فى إنجازها أى رئيس جاء قبله ، وأشاد بالبنية التحتية والطرقات والمنشآت الجديدة وأضاف أن الحكومة الحالية أمامها تحديات كثيرة وهى بالفعل تواجهها ، وأشاد الشاب المغربى بكلمة الرئيس السيسي ومدة قوة كلمته .





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أما عن الشاب اليمني الذي نشر رد فعله بعنوان "مصر ترعب العالم" فانبهر باستعراضات الجيش المصرى وأعرب عن مدى قوته ، حيث أشاد بالمعدات التكنولوجية التى يمتلكها الجيش المصرى والتجهيزات الكثيرة وعرض الطائرات والدبابات الحربية المقاتلة .





وأعرب الشاب السورى عن مدى فخره بكونه عربى الأصل بعد مشاهدته فيديو مناورة حسم 2020 التابع للقوات المسلحة المصرية والتى نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع المنطقة الرئيسية بالقوات المسلحة وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لأبطال القوات المسلحة ،وأضاف أن الجيش المصرى قادر على كل شيء.