برلمانية تطالب بضرورة تفعيل الحكومة للزراعة التعاقدية





طالبت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل الحكومة للزراعة التعاقدية ، بحيث تتعاقد الدولة مع الفلاح على سعر مناسب قبل زراعة المحاصيل الزراعية.





وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاح لم يستفاد من زراعة محصولى الأرز والقطن ، حيث لم تشتريه الحكومة منه ، ولم يحصل الفلاح على هامش ربح من زراعة هذه المحاصيل الإستراتيجية.





وطالبت عضو لجنة الزراعة والرى البرلمان بضرورة توفير الدولة هامش ربح جيد للفلاح ، قبل زراعة المحاصيل الإستراتيجية.



