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برلمان

برلمانية تطالب بضرورة تفعيل الحكومة للزراعة التعاقدية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:02 ص
النائبة جواهر الشربينى
النائبة جواهر الشربينى
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معتز الخصوصى

طالبت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بضرورة تفعيل الحكومة للزراعة التعاقدية ، بحيث تتعاقد الدولة مع الفلاح على سعر مناسب قبل زراعة المحاصيل الزراعية.

وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الفلاح لم يستفاد من زراعة محصولى الأرز والقطن ، حيث لم تشتريه الحكومة منه ، ولم يحصل الفلاح على هامش ربح من زراعة هذه المحاصيل الإستراتيجية.

وطالبت عضو لجنة الزراعة والرى البرلمان بضرورة توفير الدولة هامش ربح جيد للفلاح ، قبل زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

كما أكدت أيضا ضرورة توفير الدولة كل مستلزمات الإنتاج  للفلاح من البذور والتقاوى ، اللازمة لزراعة المحاصيل الإستراتجية.
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