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أخبار العالم

من حمام سباحة.. صديقة كريستيانو رونالدو تنشر صورة بصحبة أولادها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:37 ص
صديقة كريستيانو رونالدو
صديقة كريستيانو رونالدو واطفالها
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محمد بدران
نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام".

وظهرت جورجينا برفقة أطفالها الأربعة، داخل حمام سباحة أثناء قضاء الإجازة الصيفية وكتبت معلقة: "الإخوة الذين يحبون بعضهم البعض والأم التي لا تستطيع أن تحبهم بعد الآن best أفضل طاقتنا لأبي ❤️🌹 @ كريستيانو # سعيدة # عائلة # حب # مامبينديسيدا".

كان رونالدو خسر السوبر الإيطالي مع يوفنتوس أمام لاتسيو في ديسمبر الماضي، ثم خسر كأس إيطاليا أمام نابولي، الشهر الماضي.

يذكر أن النشاط الكروي، عاد مؤخرا في إيطاليا، بدون حضور الجماهير، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

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