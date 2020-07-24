المصنفة الأولى عالميا فى الإسكواش رنيم الوليلي تكشف عن سبب اعتزالها

قالت رنيم الوليلى، بطلة الإسكواش المصنفة الأولى عالميا، إن قرار اعتزالها عن الإسكواش قامت باتخاذه منذ مدة، مشيرة إلى أن تلك الفكرة كانت دائما فى بالها.





وأضافت "الوليل" خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت عازمة على إعتزال لعب الإسكواش فى سن الثلاثين، متابعة: "اى رياضى لما يبدأ يفكر فى النهاية بتاعته مع اللعبة، مش بيتقبلها أوى".





وتابعت أنها رأت أمثلة كثيرة لرياضيين يتراجعون فى قرار اعتزالهم وتأجيله دائما ولم تعتزل بعد، مضيفة: "دا يمكن السبب فى إنى أحط لنفسي تاريخ نهاية، ولو حققت الى نفسي فيه يبقى حلو اوى ولو لا يبقى حاولت بما فيه الكفاية".





وأشارت إلى أنها قد أتمت عامها الثلاثين أثناء الموسم السابق لبطولة الإسكواش، لافتة إلى أنها قررت البقاء والاستمرار احتراما لمجهودات مدربيها معها وبذل قصارى جهدهم فى التدريب للبطولة، بالإضافة إلى التعاقدات التى قامت بتوقيعها لراعيها الرسميين.





وأكدت أن موسم 2018 و2019 كان موسم سعيد جدا بالنسبة لها، مضيفة إلى أنها قامت بتحقيق العديد من النجاحات خلال تلك الفترة، ومع نهايته قرار اعتزالها كان سهل جدا لأنها حققت ما تريد.