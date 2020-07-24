مصر تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا و 40 حالة وفاة.. وأمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

شكري: المشهد الراهن في ليبيا يتسم بالخطورة

السودان.. العثور على مقبرة ضحايا "مجزرة البشير"

الكويت تسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد وساحات خارجية محددة

الملك سلمان يجري عملية جراحية ناجحة

ترامب: الصفقة التجارية مع الصين تهمني الآن أقل





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشان المصري.





وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 668 اصابة جديدة ثبتت ايجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد ووفاة 40 حالة، مشيرةً إلى خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم ليرتفع اجمالي المتعافين الى 31066 حالة.





وقالت "الأنباء" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ووزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، ووزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، ووزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو.





وشدد شكري على خطورة المشهد الراهن، لاسيما في ظل تصعيد غير مسؤول من خلال عمليات نقل للمقاتلين والإرهابيين إلى ليبيا بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة واستهداف الدول العربية وأمنها القومي ومقدرات شعوبها.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية، لاستكمال العلاج، مشيرةً إلى أنه بحالة صحية مستقرة، لافتة إلى أن نائب رئیس الحرس الوطني، الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان على رأس مرافقيه.





وقالت "الراي" إن طائرتين مقاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعًا لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.





ونقلت "القبس" عن مسئولين أمريكين قولهم إن المقاتلتين الأمريكيتين اقتربتا بشكل آمن من الطائرة الإيرانية.





وذكرت "الجريدة" أن السلطات السودانية عثرت في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطًا شاركوا في 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السابق، عمر البشير، بحسب ما أعلنت النيابة العامة ليل الخميس الجمعة.





وقالت "كونا" إن مجلس الوزراء في الكويت، على السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في كافة مساجد البلاد، إضافة إلى عدد من الساحات الخارجية المحددة، فيما نقلت "الأنباء" عن مصادر قولها إن وزارة الأوقاف سمحت بإقامة صلاة العيد في كافة المساجد في المناطق النموذجية والتي يزيد عددها عن ألف مسجد، والتي سبق أن فتحت أبوابها لإقامة صلاة الجماعة منذ شهر يونيو الماضي مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية.





وأفادت "الوطن" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح.





دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الصفقة التجارية مع الصين تهمه في الوقت الحالي أقل مما كان عندما تم التوقيع عليها، على الرغم من أن الصين قامت بمشتريات قياسية لبعض المنتجات الزراعية الأمريكية في الأيام الأخيرة.



