طفرة تطوير بـ النقل البحرى والموانئ .. إنشاء أول ميناء جاف في مصر.. تنفيذ وصلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي.. تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين

طفرة تطوير بـ النقل البحرى والموانئ

إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتحـالف محلي – عالمي

توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة بتكلفة إجمالية 1,141 مليار جنيه

إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 407 ملايين جنيه









شهد قطاع النقل تطور ملحوظ خلال الست سنوات الماضية فمنذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد حدثت طفرة ملحوظة في هذا القطاع الهام، ولعل أبرز قطاعات الوزارة الهامة التى شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة هي الموانئ المصرية .





وفي التقرير التالي يستعرض صدى البلد أبرز ما تم إنجازه فى الموانى المصرية والنقل البحرى على مستوى الجمهورية بالتفاصيل .





في مجال الموانئ البرية والجافة









▪إسناد مشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان لتحـالف ( محلي – عالمي ) .





▪إنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه .





▪الإنتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه .





▪البدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مالية 1650 مليون جنيه .





▪البدء في توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها ( 8 موانئ جافة ) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1,141 مليار جنيه .













في مجال النقل البحرى





1. ميناء دمياط :





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض ( رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه .





▪الانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلي 16 متر وعرض الدوران من 14.5 إلي 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه .





▪انشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه .





▪إنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 متر وعمق 8 متر بتكلفة 12 مليون جنيه .





مشروعات جاري تنفيذها :





▪انشاء محطة الحاويات الثانية ( ارصفة بطول 1990 متر بعمق 17 متر وساحة خلفية 925 الف م2 ) وتم توقيع مذكرة تفاهم مع يوروجيت ( مشغل عالمي ) بتاريخ 10/9/2019 .





▪تعميق الممر الملاحي وحوض الميناء (بطول 18 متر للممر الملاحي و17 متر لحوض الدوران ) بتكلفة 2 مليار جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 4 قاطرة بحرية قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون جنيه .





▪انشاء مجمع استثماري بتكلفة 70.5 مليون جنيه .





مشروعات مخطط تنفيذها :





▪تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بميناء دمياط ( المرحلة الأولي انشاء حاجز امواج غربي مستجد بطول 4300 متر وانشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 2000 متر ) بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه .





▪ضم مساحة 125 فدان شرق ميناء دمياط من المخطط استخدامها ( 50 فدان كامتداد لمحطة الحاويات الثانية لتداول الحاويات ، 45 فدان انشاء منطقة لوجيستية لخدمة مدينة الاثاث ، 30 فدان إنشاء منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضار .





▪تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 1.5 مليار جنيه .





▪تطوير وتشغيل محطة لوجيتسية لدعم أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بشرق المتوسط ، بما يتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 300 م و تجهيز الساحة الخلفية بمساحة 72 ألف م2 .





▪مشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 باطوال ارصفة 600م وعمق 15 متر .





2. ميناء الإسكندرية





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه





▪إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية ( 5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 مليون جنيه .





▪الانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 6 قاطرة بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه .





▪إعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الاسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه ..





مشروعات جاري تنفيذها :





▪إنشاء محطة متعددة الاغراض علي الارصفة ( 55 - 62 ) بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه .





▪إنشاء رصيف بحري 85/3 بطول 433 متر وتكلفة 390 مليون جنيه .





▪إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الاسكندرية ( باب 54) بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 905 مليون جنيه .





▪مشروع تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة بنظام BOT بتكلفة 150 مليون جنيه





▪صيانة الارصفة البحرية وحاجز الامواج بميناء الدخيلة بتكلفة 110 مليون جنيه .





▪توسعة منياء الاسكندرية بضم أراضي منطقة التجارية للاخشاب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وانشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة بتكلفة 305 مليون جنيه





مشروعات مخطط تنفيذها :





▪محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1050 متر وعمق 15 متر ومساحة 300 ألف م2) .





▪محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة علي امتداد رصيف 90 ( طول رصيف 540 متر وعمق 15 متر ومساحة 188 ألف م2) .





▪إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة ( طول رصيف 1800 متر وعمق 17 متر ومساحة 660 ألف م2) .





▪انشاء مركز ومنطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان .





3. موانئ البحر الأحمر





ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات :





▪افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه





▪افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه .





▪انشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه .





▪الإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه .





▪تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه .





▪إنشاء محطة إنتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه .





▪بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طن بتكلفة 222 مليون جنيه .





مشروعات جاري تنفيذها :





▪إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا علي مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 46 مليون جنيه .





▪انشاء ساحة للنقل الثقيل خارج ميناءسفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه .





▪رفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد والطرق الداخلية بميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه .





▪توريد معدات واجهزة لتأمين موانئ البحر الاحمر بتكلفة 80 مليون جنيه .





▪انشاء مينائي الصيد في ابورماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه .





مشروعات مخطط تنفيذها :





▪انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء سفاجا .





▪انشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء نويبع .





▪انشاء محطة بضائع عامة بميناء السويس .





سادسًا : في مجال النقل النهرى





▪إستمرار أعمال إزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية





▪إستكمال تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 مليون يورو .





▪رفع كفاءة الأهوسة الواقعة علي الطرق الملاحية لتيسير حركة النقل عبر النقل النهري .



