شلالات نياجرا في كندا تتزين بألوان العلم المصرى بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

تلونت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا في كندا بألوان العلم المصري بمناسبة العيد الوطني لمصر، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.





وأعطى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الخميس، في احتفالية خاصة حضرها السفير المصرى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات نياجرا العالمية، وممثلون عن مجلس مدينة " نياجرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.





وأعرب السفير أبو زيد في تصريح عقب الاحتفال، عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيرا الى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطنى هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية، الأمر الذي دفع السفارة الي تنظيم عدد من الفعاليات الافتراضية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تم تتويجها بالاعلان عن تشكيل أول مجموعة صداقة كندية-مصرية بالبرلمان الكندى يوم 20 يوليو.



