AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شلالات نياجرا في كندا تتزين بألوان العلم المصرى بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تلونت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا في كندا بألوان العلم المصري بمناسبة العيد الوطني لمصر، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعطى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا إشارة بدء الإضاءة الخاصة بالشلالات في تمام الساعة العاشرة مساء أمس الخميس، في احتفالية خاصة حضرها السفير المصرى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة شلالات نياجرا العالمية، وممثلون عن مجلس مدينة " نياجرا" الكندية، أمام جمع غفير من السائحين من مختلف دول العالم.

وأعرب السفير أبو زيد في تصريح عقب الاحتفال، عن سعادته البالغة بتلك المبادرة التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية الكندية، مشيرا الى أن احتفالات السفارة بالعيد الوطنى هذا العام اتسمت بقدر كبير من الخصوصية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الكندية، الأمر الذي دفع السفارة الي تنظيم عدد من الفعاليات الافتراضية الاقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تم تتويجها بالاعلان عن تشكيل أول مجموعة صداقة كندية-مصرية بالبرلمان الكندى يوم 20 يوليو.

جدير بالذكر أن احتفالات عيد ثورة يوليو هذا العام بدأت برفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني أمام مقر بلدية أوتاوا صباح أمس بحضور السفير المصري وأعضاء السفارة ونائب عمدة العاصمة أوتاوا، وممثلين عن وزارة الخارجية الكندية والسلك الدبلوماسى الاجنبى والجالية المصرية وآباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للعام الثاني.. الهجرة ترعى انطلاق شهر الحضارة المصرية فى أونتاريو بكندا

سفير مصر في كندا يعلن تدشين مجموعة صداقة كندية مصرية بالبرلمان الكندي

وزيرة الثقافة توجه رسالة للجالية المصرية فى كندا.. شاهد

رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو في كندا للمرة الثانية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم أضحيتي؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-7-2020

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

نجم المقاولون يكشف مفاجأة عن مفاوضات الزمالك لطاهر محمد طاهر

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

بعد وفاء سنين.. كلب ينهش جسد طفلة مربيه حتى الموت