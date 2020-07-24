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توك شو

تفاصيل إطلاق نار عشوائى فى شوارع أمريكا.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:28 ص
اطلاق نار
اطلاق نار
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد قيام  شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق نار مميت بهدف القبض على الجناة .

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية مقطع فيديو يظهر عملية إطلاق نار مميتة حدثت الأسبوع المنصرم، بهدف تحديد الجناة والقبض عليهم.

وأدت عملية إطلاق النار، التي جرت وقائعها على جسر يعلو نهر شيكاغو، إلى مقتل رجل وجرح سيدة، وفقا لما أكدته السلطات الأمنية.

ويظهر الفيديو مجموعة من نحو 10 رجال يمشون فوق جسر شارع واباش، قبل أن يلمحوا شيئا على جانب الجسر، وبعدها بلحظات استخدم شخصان سلاحيهما لإطلاق النار ولاذا بالفرار.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن الضحية هو غريغوري كروفورد، وقد توفي في المستشفى بعد أن تلقى رصاصة في الرقبة أثناء قيادته للسيارة، بينما عانت الراكبة المرافقة له من جروح في يديها.

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