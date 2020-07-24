طفل يتحدى الإعاقة والتنمر ويحقق حلمه ويصبح موديلا

قالت سلوى السعدني، والدة الطفل محمد من ذوي الإعاقة، إن طفلها تحدي الإعاقة والتنمر وحقق حلمه وهو أن يصبح موديل، ويقوم بعض ملابس الأطفال.

وأضافت والدة الطفل محمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنها لم تتوقع ان يصبح نجلها موديل، ويحقق حلمه، لأنه يعانى من بعض المشكلات.





وأشارت إلى أنها تتمنى أن يصبح نجلها من المشاهير، وأن يستمر فى مشواره الذى حل به.





وتحدث عن بداية علاج نجلها وقالت إن الأطباء قالوا " ابنك ميت ميت" وأكدت أنها لم تيأس من رحمة ربنا وظلت مستمرة فى علاجه حتى وصل لما وصل له.





وطالت من المواطنين بعدم التنمر على أى شخص يعانى من إعاقة، موضحة أن الله يضع تلك الأشخاص فى هذه الصورة، ولا يختار أحد شكله.



