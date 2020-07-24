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أخبار البلد

من بينهم 4 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 118 شابا بالسويس

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:35 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 118  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 4 من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، واستخراج 592 شهادة قيد وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت خلال يونيو الماضي بصرف منحة العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة  المختصة بالمديرية في صورة رعاية إجتماعية وصحية،وذلك بصرف 29 ألف جنيه لـ 14 عاملا كرعاية إجتماعية ، 7  آلاف جنيه لعاملين رعاية صحية ليصل إجمالى المنح خلال الشهر 36 ألف جنيه.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية الشهري  للوزير،إن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 8 شكاوى فردية تم تحويل 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وشكوى واحدة تحت البحث والدراسة ، وتم فض إضراب يضم 11213 عاملا بشركة الوطنية للصناعات الحديدية وعودة العمل بالشركة مرة أخرى بعد تحقيق مطالبهم.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التفتيش على 48 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية وتبين عدم وجود أى حالات إيجابية بالمنشآت.

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