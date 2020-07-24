38 طن مواد غذائية فاسدة..حماية المستهلك تكشف مخالفات الحملات الرقابية الأخيرة..فيديو

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن هناك تنسيقا مع كافة أجهزة الدولة، والأجهزة الرقابية، لحماية المستهلك المصري، لافتا إلى تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة ، خلال أسبوع واحد فقط.





وأشار الدكتور أحمد سمير فرج ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح " ، المشاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه تم رصد 74 مخالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين ، وشملت المخالفات ، مواد غير صالحة للإستخدام ، منها 38 طن مواد غذائية فاسدة.





ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أنه تم رصد كميات كبيرة ، من قطع غيار السيارات ، مجهولة المصدر.





وأوضح "فرج" ، أن جهاز حماية المستهلك ، يستهدف كل فترة ـ قطاع معين ، لرصد كافة المخالفات المتعلقة به ، على مستوى المحافظات ، لرشد المواطن للمنتجات الأصلية ، من كل نوع .