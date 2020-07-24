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38 طن مواد غذائية فاسدة..حماية المستهلك تكشف مخالفات الحملات الرقابية الأخيرة..فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تنسيقا مع كافة أجهزة الدولة، والأجهزة الرقابية، لحماية المستهلك المصري، لافتا إلى تنفيذ 47 حملة رقابية بـ 12 محافظة ، خلال أسبوع واحد فقط.

وأشار الدكتور أحمد سمير فرج ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح " ، المشاع على فضائية إكسترا نيوز ، أنه تم رصد 74 مخالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين ، وشملت المخالفات ، مواد غير صالحة للإستخدام ، منها 38 طن مواد غذائية فاسدة.

ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه تم رصد كميات كبيرة ، من قطع غيار السيارات ، مجهولة المصدر.

وأوضح "فرج" ، أن جهاز حماية المستهلك ، يستهدف كل فترة ـ قطاع معين ، لرصد كافة المخالفات المتعلقة به ، على مستوى المحافظات ، لرشد المواطن للمنتجات الأصلية ، من كل نوع .
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