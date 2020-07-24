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أخبار العالم

بعد تظاهر الآلاف ضد نتنياهو.. تل أبيب تعتقل 55 إسرائيليا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:07 ص
تظاهر الآلاف ضد نتنياهو
تظاهر الآلاف ضد نتنياهو
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سمر صالح
تظاهر آلاف الإسرائيليين بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجا على ملفات الفساد المتهم بها.
 
وقدّرت الشرطة الإسرائيلية عدد المتظاهرين بما يقرب من 4000 شخص.
 
وفي وقت سابق، نُظمت مظاهرة من قبل أنصار رئيس الوزراء في نفس المنطقة، لكنها سرعان ما انتهت.
 
ودعت الشرطة المتظاهرين ضد رئيس الوزراء إلى التفرق، لكن المتظاهرين طلبوا السير نحو حديقة الاستقلال فاندلعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في المنطقة، وتم اعتقال 55 متظاهرًا.
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