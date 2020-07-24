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تعليم

جامعة حلوان تشارك فى ورشة عمل لرفع كفاءة الخريجين لمواجهة سوق العمل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:19 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر


شاركت جامعة حلوان في ورشة عمل خاصة بالتوظيف ورفع كفاءات الخريجين لمواكبة سوق العمل، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والتي نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD عبر تقنية الفيديو كونفرانس واستمرت لمدة ثلاثة أيام .

و شارك فى ورشة  العمل  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية ومؤسس مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ، والدكتور شريف الاتربي مدير قسم الحراك الأكاديمي بالمكتب والمسؤول عن متابعة النشاط الدولي والمتطلبات الدولية للخريجين. كما شاركت الأستاذة الدكتورة  نشوة الشريف مدير قسم الشراكات والشبكات الدولية بتقديم عرض توضيحى حول آليات ربط الجامعة بسوق العمل، 

وتأتي تلك المشاركة  فى إطار حرص الجامعة على الدعم المتواصل وتشجيع مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة فى ورش العمل للاستفادة منها، وهدفت الورشة إلى تناول آليات دعم التوجيه المهنى من خلال برامج التعليم العالى، وتعريف السادة الحضور بمقاييس ومداخل تعزيز التوظيف بالجامعات الألمانية  ومقارنتها  بالجامعات المصرية للاستفادة منها وتوجيه التوصيات لصناع القرارات السياسية والاستراتيجية.

 وقد أسهم الفريق في تقييم والتعليق على المقترحات المقدمة من المتدربين خلال اليوم الأخير فى الورشة.
وجدير بالذكر أن الهيئة الألمانية  للتبادل العلمى شريك استراتيجي لجامعة حلوان فى العديد من الأنشطة التي تهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والخريجين  والإداريين بكافة القطاعات.
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