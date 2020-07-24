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سيارات

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:03 م
شيفروليه أوبترا
شيفروليه أوبترا
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اشرف عطية
بعد إعلان وكيل شيفروليه زيادة أسعار السيارة شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra  بقيمة 2500 جنيه لتصبح اغلي من موديلات 2020 بقيمة 2500 جنية و ستأتي بنفس مواصفات اوبترا 2020 دون تغيير وتنتمي شيفروليه اوبترا لفئة السيارات العائلية السيدان.

 وتأتي شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra في مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110حصانا وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

تستهلك شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra سبع لترات لكل 100 كم وتتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لتر و تأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع اليكتروني بنظم «EBD»، إضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة.

وجاءت شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra بكماليات اضافية في الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأساسية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع اليكترونى بطريقة «EBD».


أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الفئة الاولي زادت من 199.900 جنيه الي 202.400 جنيه .

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الفئة الثانية زادت من 205.700 جنيه الي 208.200 جنيه .

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الفئة الثالثة زادت من 209.900 جنيه الي 212.400 جنيه .

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الفئة الرابعة زادت من 215.500 جنيه إلي 218.000 جنيه.
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