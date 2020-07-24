شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra

وتأتيفي مصر بمحرك 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 6 سرعات ليعطى قوة قدرها 110حصانا وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن متر جر امامي يمكنها التسارع من 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

تستهلك شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra سبع لترات لكل 100 كم وتتسع حمولة الشنطة الخلفية إلى 405 لتر و تأتي بكثير من الكماليات مثل الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS» مع توزيع اليكتروني بنظم «EBD»، إضافة إلى أنها دعمت بجنوط إطارات 15 بوصة.

وجاءت شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra بكماليات اضافية في الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأساسية والتى من أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع اليكترونى بطريقة «EBD».



