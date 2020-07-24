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حوادث

إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:33 م
إزالة 25 حالة تعدِ
إزالة 25 حالة تعدِ علي أملاك الدولة
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خالد رياض
تمكنت أجهزة الامن في سوهاج بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة من إزالة 25 حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والاراض الزراعية بقيادة اللواءات نائبي مدير الأمن لقطاعي الشمال والجنوب ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 أسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية تضمنت "16 حالة تعدي علي الاراض الزراعية، و6 قرارات تعدي علي منافع النيل، 3 حالات تعدي علي أملاك الري بإجمالي مساحة 4000 متر

تم تحرير المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة.


 

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