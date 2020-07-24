خدمة لحجاج بيت الله الحرام..قرار عاجل من القضاء السعودي

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.





ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و 68 قاضيًا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.





وبدوره بين الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الاضحى المبارك بلغ 18 محكمة في كل من الرياض ،مكة المكرمة ، جازان ، جدة ، المدينة المنورة ، بريدة ، الدمام ، أبها ، تبوك ، حائل ، عرعر ، نجران ، الباحة ، سكاكا ، الخرج ، الطائف ، الأحساء ، القريات.





وأضاف الدكتور الفهيد أنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها ، تبوك ، حائل ، جازان نجران ، سكاكا ، الطائف، الأحساء ، حفر الباطن ، جدة.





كما تم تكليف 9محاكم عامة في كل من وادي الدواسر ، الدوادمي ، القنفذة ، ينبع ، حفر الباطن ، الخرج ، عرعر ، الباحة ، القريات .

كما تم تخصيص دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي في إطار الاستعداد لموسم الحج للعام ، حيث ستعمل علي تقديم الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.