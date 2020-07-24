مصطفى بكري: جماعة الإخوان تكتب نهايتها بيدها.. ورئيس تونس رفض إقامة قاعدة عسكرية تركية

نشر النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقعع التواصل الإجتماعي تويتر، عدة تغريدات أوضح فيهم رأيه فى حملة جماعة الإخوان ضد الرئيس التونسي. الإجتماعي









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الموافقه علي إنشاء قاعده عسكريه تركيه علي الأراضي التونسيه. وكتب بكرى فى تغريدته الأولى :"إذا أردت أن تعرف أسباب الحمله الاخوانيه ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ، فارجع إلي تصريحات رئيس الإستخبارات العسكريه التركيه إسماعيل حقي لقناة روسيا اليوم في يوم الخميس ٢٣ يوليو ،أمس ، لقد إعترف بأن تركيا طلبت من تونس خلال زيارة أردوغان علي رأس وفد عسكري كبير في ديسمبر الماضي،





وأضاف: الرئيس التونسي رفض بشده ، لأنه يعرف أن هذه القاعده موجهة ضد ليبيا وأيضا لحماية حركة النهضه الإخوانيه في تونس ، ومنذ هذا الوقت كانت تعليمات أردوغان للغنوشي ، عليكم بالرئيس قيس سعيد ، وهو ماحدث "





وتابع: "جماعة الإخوان تكتب نهايتها بيدها علي أرض تونس ، والرئيس تحدث عن عملاء الخارج وحذرهم ، الفضائح وعمليات التنظيم السري تلاحق الغنوشي وتنظيمه ، ورئاسته للبرلمان أصبحت علي المحك".









وسبق وقال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، إنه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ سادت معلومات عن أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إعطاء تفويض للقائد الأعلى للقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي للدولة.



