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تساندهم بالأسلحة.. مصطفى بكري: قطر تدعم تركيا وميليشيات الوفاق بـ 50 مليار دولار.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:13 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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إبراهيم القادري
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ سادت معلومات عن أن مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لمناقشة إعطاء تفويض للقائد الأعلى للقوات المسلحة للدفاع عن الأمن القومي للدولة.

وأضاف مصطفي بكري، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن"، أن هذا التفويض يتم إعطاؤه بناءً على تفعيل المادة 152 من الدستور التي تفوضه لإعلان قرار الحرب دفاعًا عن الأمن القومي.

وأوضح مصطفي بكري، أن هناك معلومات تقول بأن هناك اتجاها لعقد جلسة سرية برلمانية، حيث يناقش فيها الأمر بحرية كاملة ولكن نتمنى أن تكون الجلسة علنية، وتذاع على الهواء مباشرة.

وتابع أن هذه الجلسة هامة لمناقشة التحديات التي تواجه مصر وليبيا على السواء. 

وأشار إلى أن هناك معلومات متداولة بين بعض الجهات المعنية تفيد بأن قطر تدعم تركيا وميليشيات الوفاق بـ 50 مليار دولار وتساندهم بالأسلحة، مؤكدا أن قطر داعم وممول أساسي للإرهاب.


وفي سياق آخر بشأن ما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، أكد النائب، أن مصر مازالت تتمسك بخيار السلام مع إثيوبيا.

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