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مصطفى بكري: جلسة البرلمان غدا ستكون حاسمة لموقف مصر تجاه الأزمة الليبية

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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أسامة علي
أكد النائب مصطفى بكري، إن جلسة البرلمان غدا ستكون حاسمة لموقف مصر تجاه الأزمة الليبية ومناقشة التدخل لحماية الأراضى الليبية.

ونوه بكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،  أنه كان من المقرر عقد الجلسة اليوم ولكن تم تأجيلها لأسباب إجرائية، وليست سياسية كما ظن البعض.

ونوه إلى أن  الرئاسة المصرية عندما تؤكد مجددًا أن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد، فهي بذلك تعتبر أي مساس بالأمن الليبي هو مساس بالأمن المصري.

وأشار بكري إلى أن هناك اتجاها عاما داخل مجلس النواب بأن تكون الجلسة سرية، موضحا: "لكن رأيي الشخصي أن تُذاع هذه الجلسة علانية لأن من المهم أن يسمع العالم قرار النواب".

واختتم بكرى: "غدًا يقول مجلس نواب مصر كلمته، دعم بلا حدود للقائد الأعلى ولقواتنا المسلحة في دفاعها عن الأمن القومي المصري ضد المليشيات الإرهابية" .
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