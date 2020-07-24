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ديني

خطيب السلطان أبو العلا: تحصيل الأضحية بشراء الصك أنفع للمسلم.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:11 م
الاضحية
الاضحية
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محمد شحتة
قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن يوم عرفة أكثر يوم تعتق فيه الرقاب من النار، ولو لم يكن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفى.

وأضاف جلال، في خطبة الجمعة، بمسجد السلطان أبو العلا، أن الدعاء في يوم عرفة مجاب لقول النبي "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وههو على كل شيء قدير.

وذكر أن الصوم في يوم عرفة يكفر سنتين، فيقول النبي "صيام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده.

وأكد أن من أهم أعمال الخير التي يتقرب بها العيد في العشر الأوائل من ذي الحجة، هي الأضحية وهي سنة عن النبي على القادر تقربا إلى الله وإحياءا لسنة نبينا إبراهيم

وتابع: الأضحية لون من ألوان التكافل والتراحم في الشرع، ويجب علينا الذبح في الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الطرقات أو مداخل العمارات، والأضحية تحصل بالصك كما تحصل بالذبح وربما يكون الصك أنفع للمسلم.
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